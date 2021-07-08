Trafikte tartıştıkları Anadolu Ajansı muhabirinin çenesini kıran iki saldırgan tutuklandı

İstanbul Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak çenesini kırdıkları gerekçesiyle, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildikten sonra serbest bırakılan Doğukan S. ve Ufuk A., savcılığın itirazı üzerine yakalanarak tutuklandı.

Kağıthane'de, 1 Temmuz Perşembe günü aracıyla seyir halinde olan Ekrem Biçeroğlu ve motosikletli iki kişi arasında yol verme tartışması yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine darp edilen Biçeroğlu'nun çenesi kırılırken, kesici aletle de yaralandı.

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı. Motosikletin Doğukna S. ve Ufuk A. isimli şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlenmişti.

Şüpheliler D.S. ile U.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılmıştı.

Şüphelilerin serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.