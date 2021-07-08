Bozcaada'daki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde orman yangını çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Karadan arazözlerle, havadan ise iki helikopter ve bir uçakla müdahalede bulunulan yangın, kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde orman yangını çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Pakdemirli, konuya ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bozcaada’da saat 15.00’te çıkan orman yangınına 1 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz ile müdahale eden kahramanlarımız yangını kontrol altına aldılar. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Bozcaada’da saat 15.00’te çıkan orman yangınına 1 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz ile müdahale eden kahramanlarımız yangını kontrol altına aldılar.



Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.



Emeği geçenleri kutluyorum. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 8, 2021

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Bozcaada'da Pavli Çamlığı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Görevliler, karadan arazözlerle, havadan ise iki helikopter ve bir uçakla alevlere müdahalede bulundu.

Söndürme çalışmalarına, Edirne'nin Keşan ve Balıkesir'in Edremit ilçeleri ile İzmir'den ekipler de destek verdi.