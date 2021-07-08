BBP Kadın Kolları Başkanı'nı ters kelepçe takarak gözaltına alan polisler görevden uzaklaştırıldı

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Altınordu ilçesinde bir esnafla polis ekipleri arasında yaşanan olayda, yapılan tetkik sonrasında 2 personelimiz görevden uzaklaştırılmış, konuyla ilgili soruşturma başlatılmış ve halen devam etmektedir" denildi.

Ne olmuştu?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'ye ait moda evinde bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

İddiaya göre çalışanı, temaslı olarak Yümlü'nün adını verdi. Bunun üzerine öğle saatlerinde moda evine filyasyon ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yümlü'nün temaslı olduğunu belirtip izole olması gerektiğini iletti.

Yümlü, kendisinin iki iş yeri olduğunu, çalışanıyla iki haftadır bir araya gelmediğini söyledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri iş yerine polis çağırdı. Yümlü, durumu anlattığı polisler tarafından ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yümlü, ifadesi alınmadan serbest bırakıldı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Ordu Valiliği, söz konusu iki polisin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.