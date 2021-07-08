Deve güreşlerinde yeni sezona hazırlık: Deri sağlığı için yağlandılar

Türkiye genelinde pandemi sebebiyle iki sezondur yapılmayan deve güreşinin ardından develer yazlık bakıma alındı. Denizli'nin Buldan ilçesinde ise deve sahipleri güreşler için hazırlıklarına başladı. 5 kilo zeytinyağının içine 300 gram ardıç katranı, susam ve badem yağı koyularak kaynatılıp hazırlanan yağ ile devenin vücuduna sürme işlemi gerçekleştiriliyor.

Bu şekilde vücuda iyice emdirilen yağ devede oluşan parazit ve küçük yaraları tedavi ederken yeni çıkacak olan tüylerin daha parlak ve güzel olmasını sağlıyor. Devenin beslenmesi daha sağlıklı gerçekleşerek 15 günün ardından yağlanan vücut tekrardan Arap sabunu ile yıkanıyor.

'Devenin sağlığıyla alakalı işlem'

Yapılan işlemin devenin sağlığına iyi geldiğini ve güreşe hazır olduğunu belirten güreş devesi sahibi Nabi Barutoğlu şu ifadeleri kullandı: “Bu devemiz Kara Barut, 9 yaşındadır ve güreş devesidir. Yaklaşık 3 yıldır bende ve kendisi 3. devem. Şu anda yazlık bakımını yapıyoruz, yağlama işlemiyle... Bu yağlama işlemi 5 kilogram hakiki zeytinyağı ve onun içerisine konan katran, susam ve badem yağını kaynatıyoruz. Soğuduktan sonra ise devenin vücuduna yağlama işlemi uygulanıyor. Yağlamayla birlikte devenin cildinin bakımını, ufak tefek yaralarının iyileşmesini, bakteri oluşumunu önlemek, sineklerden uzak tutarak hayvanın bedenini rahatlatmak, gelişimini ve yemesini artırmak için yaptığımız bir uygulama. Bütün vücudu yağlayarak bakımı yerine getiriyoruz. Tüylerin daha güzel çıkması, güneş zamanında vücudunda meydana gelen yaraları kapanması ve devenin sağlığıyla alakalı işlem. Bunun uygulayarak 15 gün sonra yıkayıp tekrar aynı işlemi uygulayacağız. Devemiz nasip olursa Kasım ayının sonunda güreşmeye başlayacak."