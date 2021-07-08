Meyvelerin üzerinde ayakkabıları ile gezerken görüntülenen 4 kişi, serbest bırakıldı

Afyonkarahisar Yeşilçiftlik’te meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, görüntüler beldede Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen'in meyve suyu fabrikaları için oluşturduğu ürün toplama merkezinde çekildi.

İşçilerin çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişnelerin üstünde ayakkabıları gezdikleri görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olaya karışan işletme sahibi Gökmen ve 3 kişiyi gözaltına alırken, ayrıca işletme ile birlikte şahıslara toplamda 21 bin lira para cezası kesildi.

Gözaltına alınan 4 kişi savcılıkta işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.