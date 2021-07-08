Çuvalın içine hapsedilip yol kenarına bırakılan kediyi belediye çalışanları kurtardı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bulunan su deposuna giderken yolda bir çuvalın hareket ettiğini gördü.

Ekipler merak ederek çuvalın yanına gittiklerinde, ağzını açtıkları çuvalın içinde nefes almakta zorlanan bir kedi buldu.

Ekiplerin kediyi çuvaldan çıkartma anları ise anbean kaydedildi.