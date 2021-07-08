Ağrı Dağı yeniden tırmanışa açıldı

Pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte 5 bin 137 rakım Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, zirve tırmanışlarına yeniden açıldı.

Ağrı Dağı’na en az 3 günlük tırmanış gerçekleştirmek için gelen dağcılar, dağın eteklerinde karşılandıktan sonra taşıyamayacakları eşyaları atlara ve katırlara yükleyerek 3 bin 200 rakımlı kamp alanına taşıyor.

Ardından tırmanışa başlayan dağcılar, 1. kamp alanına gelerek çadırlarını kuruyor. Geceyi kamp alanında geçiren dağcılar, ertesi gün 4 bin 200 rakımlı 2. kamp alanına tırmanıyor ve eşyaları da tekrar atlarla ve katırlara taşınarak getiriliyor.

Gece bu noktada kalan dağcılar, saat 02.00 sıralarında zorlu zirve tırmanışı gerçekleştirmek için harekete geçiyor.