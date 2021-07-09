ABD'li rapçi Lil Baby, Paris'te uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

Polis kaynakları, Fransa'nın başkenti Paris'e Moda Haftası için gelen 'Lil Baby' mahlaslı ABD'li rapçi Dominique Jones'un uyuşturucu bulundurma gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

AFP'nin aktardığına göre kaynaklar, Lil Baby ile birlikte NBA yıldızı James Harden'in de aracının durdurulduğunu, arandığını ve ünlü basketbolcunun gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını söyledi.

Kaynaklar, Paris'in göbeğindeki Avenue Montaigne'de Lil Baby'nin içinden esrar kokusu gelen park halindeki aracında yakalandığı bilgisini paylaştı.

lil baby reportedly was taken in custody in Paris for having 20 grams of weed pic.twitter.com/PmMJnHs7gR — DJ Akademiks (@Akademiks) July 8, 2021

Le Parisien gazetesinin haberinde, yapılan arama sırasında araçta yaklaşık 20 gram esrar bulunduğu kaydedildi.

Bunun üzerine Lil Baby'nin yakınlardaki bir polis karakoluna götürüldüğü ifade edildi.

Öte yandan Paris Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aynı zamanda 'Black Lives Matter' (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketinin bir parçası olan Lil Baby'nin 2020'de 'The Bigger Picture' parçası ile iki kez Grammy müzik ödülüne aday gösterilmişti.