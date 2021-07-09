Prof. Dr. Rahmet Güner: Yerli aşıya için gönüllülerimizin sayısı şaşırtacı düzeyde

Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın Ankara Şehir Hastanesi'nde devam eden Faz 3 çalışmalarından sorumlu Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner, "Gönüllülerimizin sayısı bizi de şaşırtacak düzeyde. Çok fazla vatandaşımızın bu çalışmaya ilgi gösterdiğini görüyoruz. Çalışmalar gayet iyi gidiyor." dedi.

Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen inaktif aşı "TURKOVAC"ta 22 Haziran'da başlayan Faz 3 çalışmaları, gönüllülerin aktif katılımıyla yürütülüyor.

TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının gerçekleştirildiği 30 merkezden biri olan, Ankara Şehir Hastanesi bünyesindeki Nöroloji Ortopedi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nin sorumlusu, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Güner, titizlikle devam eden yerli aşı çalışmalarını anlattı.

Merkezde gönüllülere aşı uygulamasının yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Güner, gönüllü olmak isteyenlerin önce e-Nabız üzerinden başvuruda bulunarak karşılarına çıkan kısa anketi doldurduğunu, bu aşamada uygunlukları belirlenen kişilerin merkeze randevu usulüyle davet edildiğini belirtti.

Merkeze çağırılan kişilerin çalışmaya katılma kriterleri açısından detaylı şekilde ele alındığını söyleyen Güner, daha önce Kovid-19 aşısı yaptırmamış, hastalığı geçirmemiş, ateş gibi hastalık belirtisi bulguları bulunmayan, ateş düşürücü ve bağışıklık sistemini etkileyen ilaç kullanmayanların aşı çalışmasına dahil edildiğini aktardı.

Prof. Dr. Güner, TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının plasebo yerine kıyaslamalı olarak Sinovac'la birlikte yürütüldüğüne işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: