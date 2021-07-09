Ölüm tehditleri alan 2 çocuk annesi kadın: Üç kez şikayet ettim, yeni bir kadın cinayetinin kurbanı olmak istemiyorum

Adana'da iki çocuk annesi kadın, eski erkek arkadaşından ölüm tehditleri aldığını söyledi. Genç kadın, üç kez şikayette bulunmasına rağmen işlem yapılmadığını belirterek, "Türkiye'de yeni bir kadın cinayetinin kurbanı olmak istemiyorum" dedi.

Adana'da iki çocuk annesi 25 yaşındaki kadın, ölüm tehditleri aldığı eski erkek arkadaşı hakkında üç kez şikayette bulunduğunu belirterek, "Türkiye'de yeni bir kadın cinayetinin kurbanı olmak istemiyorum" dedi. Genç kadın uzaklaştırma kararı bulunan erkeğin, kendisini öldürmesinden de korktuğunu ifade etti.

Genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından fotoğraflarının akrabalarına ve arkadaşlarına göndermesiyle tehdit edildiğini de söyledi.

Tehditlerde dolayısıyla dilekçe verdiğini ve Cumhuriyet Savcılığı'nın M.Ç. hakkında uzaklaştırma kararı aldığını söyledi. Ancak uzaklaştırma kararının ardından, M.Ç., genç kadına bıçaklı fotoğraflar gönderip barışmak için korkutmaya çalıştı. Olumsuz yanıt alan M.Ç., genç kadının özel fotoğraflarını eski eşi ve ailesine gönderdi.

Fotoğraflar yüzünden babasının rahatsızlandığını söyleyen genç kadın, eski sevgilisinin farklı telefon numaralarından kendisine sürekli tehdit mesajları göndermeye devam ettiğini belirterek yardım istedi. M.Ç. hakkında 3 kez şikayet dilekçesi verdiğini anlatan A.M., “Benim başka fotoğraflarım da olduğunu iddia ediyor. Fotoğrafların içeriğini bilmiyorum, fotoğrafları 3 ayrı flaş diske kaydedip toprağa gömdüğünü ileri sürüyor. Şikayet edersem onları çıkartıp, aileme göndereceğini söylüyor. Sürekli farklı telefonlarla mesaj gönderiyor” dedi.

M.Ç.’nin sürekli birlikte olmak için mesaj gönderdiğini, kimi zaman da para istediğini anlatan genç kadın şöyle konuştu: