Madonna'dan babasının vasiliğinden kurtulamayan Britney Spears'a destek: Bu bir insan hakkı ihlali

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Spears'ın 13 yıldır babası Jamie Spears'ın vasiliğinden kurtulamamasına ilişkin açıklama yaptı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Madonna, Spears'a destek vererek, "Bu kadına hayatını geri verin. Kölelik çok uzun zaman önce kaldırıldı! Yüzyıllardır kadınlara bunu yapan açgözlü ataerkilliğe ölüm. Bu bir insan hakları ihlalidir! Britney seni hapisten çıkarmaya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

İkili, 2003'te birlikte 'Me Against The Music' şarkısını seslendirmiş ve MTV Müzik Ödülleri'nde 'Like A Virgin' şarkısını söylemelerinin ardından sahnede öpüşmeleri tüm dünyada gündem olmuştu.

Vasilik iptali talebi reddedilmişti

Britney Spears'in kendisini babasının kölesi haline getiren vasiliğin sona erdirilmesi yönünde ifade verdiği Los Angeles kentindeki mahkeme, Jamie Spears'in vesayet düzenlemesinden çıkarılması talebini reddetmişti.

23 dakikalık telefonla ifadesinde, Spears, yargıçtan yaşamını kontrol eden vasiliğin sona erdirilmesini isterken, 'vasiliğin kendisini sömürdüğünü, istismar ettiğini, kendisine travma yaşattığını, hayatını tam manasıyla yaşamasını engellediğini' söylemişti.

Menajeri ve avukatı istifa etti

Spears'ın özgürlüğünü geri istediğini belirttiği ifadesinin ardından şarkıcının 25 yıllık menajeri ve kendisine mahkeme tarafından atanan 13 yıllık avukatı Samuel D Ingham istifa ettiklerini açıklamıştı.

Spears, vasilik durumu nedeniyle kendi avukatını seçemiyor.