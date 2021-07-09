Güney Kore'de koronavirüs önlemleri 'Seviye 4'e çıkarıldı

Güney Kore hükümeti, ülkedeki günlük koronavirüs rakamlarının şimdiye kadarki en yüksek seviyeye çıkmasıyla birlikte Seul bölgesi için yeni karantina önlemlerini hayata geçirdi.

'Seviye 4' ismiyle duyurulan sosyal medya kuralları, Seul ile birlikte komşuları Gyeonggi Eyaleti ve Incheon için geçerli olacak.

© REUTERS / Kim Hong-Ji Güney Kore'de Aralık 2020'den bu yana en fazla Kovid-19 vakası görüldü bildirdiğine göre karar, Başbakan Kim Boo-kyum başkanlığında yapılan toplantılar sonucu alınan 'Seviye 4' kararı, Güney Kore halk sağlığı yönergelerine göre en kısıtlayıcı önlemler anlamına geliyor.

Yasak kapsamına alınan bölgelerde pazartesi gününden itibaren en az 2 hafta boyunca halka açık toplantılar yasaklanacak ve özel etkinlikler kısıtlanacak.

Ayrıca, okullarda yüz yüze eğitim ve gece kulüplerinde partilere de izin verilmeyecek. Restoranlar da, akşam 22.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağına uymak zorunda kalacak. Düğün ve cenazeler ise yalnızca akrabalarla sınırlı olacak.