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    Merve Akpınar ve arkadaşları spor salonuna kavuşacak

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    Şanlıurfa’da toprak sahaya çizgi çekerek hentbol oynayan ve yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin gündemine oturan Güneşin Kızları Hentbol Takımı oyuncusu Merve Akpınar ve arkadaşları, istedikleri spor salonuna kavuşacak.

    Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye Hentbol Federasyonunun davetlisi olarak gittiği Ankara'da yaptığı konuşmayla dikkati çekip, büyük destek gören Şanlıurfalı 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar ve takım arkadaşlarının antrenman yapacakları salonun yapılması için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti.

    Makamında Haliliye ilçesine bağlı Konuklu İmam Hatip Ortaokulu bünyesindeki Güneşin Kızları Hentbol Takımı sporcuları ile bir araya gelen Vali Erin, yaptığı açıklamada, genç bir nüfusa sahip Şanlıurfa'da sporcuların son yıllarda özellikle başarılarıyla gündeme gelmeye başlamalarının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

    Merve ve arkadaşlarının bulunduğu hentbol okul takımının il ve bölge birinciliği elde ettiğini, Türkiye finallerinde yarı final oynama şansı yakaladıklarını ancak salgın nedeniyle müsabakaların iptal edildiğini anımsatan Erin, şöyle konuştu:

    • Bu süreçte hep yanlarında olduk, hep destek olmaya gayret ettik. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun daveti üzerine kızlarımızı Ankara'ya gönderdik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm salonlarımız kızlarımızın hizmetinde bunda hiçbir şüphe yok. 2018'den 2021'e kadar hocalarımızın ve kızlarımızın ihtiyacı olan taleplerine hep olumlu baktık. Kızlarımızın Şanlıurfa'yı Türkiye gündemine, uluslararası alana başarıyla taşıyacak bu gayretlerinin, azimlerinin yanında olmaktan başka bir şey düşünmek çok büyük bir kötülük olur. Merve kızımızın Ankara'da basına verdiği o duygusal röportajdan sonra Türkiye'nin ilgisi Merve kızımıza ve tüm takıma yöneldi. Döndükten sonra da bu ilgi devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürümüze, Milli Eğitim Müdürümüze ve Haliliye Kaymakamımıza kızlarımızın ne tür ihtiyacı varsa bunların giderilmesi ve kızlarımızın yanında durulması için gerekli talimatları zaten vermiştik, bugün yeniledik. Gençlik ve Spor Bakanımız da yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler, bunun için Bakanımıza teşekkür ediyorum.

    Kızların salon talebi gerçekleşecek

    Abdullah Erin, kentteki bütün salonların önceden de olduğu gibi şimdi de Merve ve takım arkadaşlarının kullanımına hazır olduğunu aktararak, tereddütsüz bir şekilde her daim kızların destekçisi olduklarını vurguladı.

    Takımdaki kızların daha rahat olacağı düşüncesiyle okullarının bulunduğu bölgede istedikleri salonla ilgili harekete geçtiklerini aktaran Erin, şunları kaydetti:

    • Pratik yapılabilecek cep salon dediğimiz salonun inşasını inşallah hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. İlave olarak, orta vadede en hızlı bir şekilde oraya da yeni spor salonu yapılmasıyla ilgili projelerimizi tamamlayıp Gençlik ve Spor Bakanlığı sunacağız. İnşallah bu vesileyle şehrimiz bir salona daha kavuşmuş olur. Onun dışında spor malzemeleri, antrenman ve karşılaşmalar için kızlarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü malzemeyi ve imkanı da bugüne kadar sağlamıştım bundan sonra da fazlasıyla sağlayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Merve ve diğer kızlarımız başarılarıyla adlarından inşallah daha çok söz ettirecekler. Biz de onlara destek olacağız, bundan da onur ve gurur duyacağız, şehrimiz adına sevineceğiz. Başarıları geldikçe biz mutlu olacağız."

    Vali Erin, takımdaki kızların hem derslerinde hem de spor hayatlarında başarılarını sürdürmelerinin arzusunda olduklarını anlatarak, bu noktada yapılan "Merve'nin ve ailesinin okula alınmadığı" yönündeki haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

    Kızların en büyük destekçisinin kendilerinin olduğuna dikkati çeken Erin, "Yerel basındaki arkadaşlarımızdan Merve ve ailesiyle okul idarecileriyle röportaj talebi geldi. Tabi okul idarecilerimiz prosedür gereği durumu bize hızlıca iletti. Biz de tereddütsüz bunun yapılabileceği yönünde izin verdik. O süreçte hem kızımız hem basın mensuplarımızın okula alınmaması diye bir durum söz konusu değil. Bu kızlarımızı bilen takip eden destekleyen bundan sonra da destek vermeye devam edecek olan bizlerin farklı bir tutum ortaya koymaları mümkün değil. Hem Merve kızımız, hem ailesi hem de basın mensupları okulda misafir edildiler, valilikten izin verildi ama o süreçte basın mensuplarımız izni beklemeden okuldan ayrılmak durumunda kaldılar." diye konuştu.

    Merve Akpınar: Yeni salonla başarımız artacak

    Merve Akpınar ise Vali Erin'e kendilerini ağırladığı için teşekkür ederek, "Valimizin sayesinde artık ailelerimizin de gelip bizi izleyebileceği bir salonumuz olacak. Salonumuzla birlikte daha iyi başarılar yakalayacağız ve Avrupa'da inşallah bayrağımızı dalgalandıracağız. Ayrıca ikinci kez bizi Ankara'ya gönderecek, çok teşekkür ediyorum. Beni okuluma alıyorlar. Öğretmenlerim beni çok seviyor, okulda bir sıkıntım da yok, dünkü olay yanlış anlaşılmadan kaynaklanan bir olaydı." şeklinde görüş belirtti.

    Sporculardan Nurdan Yükkaldıran da Vali Abdullah Erin'in kendilerini kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim salona ihtiyacımız vardı, kendisine ilettik. Valimiz de bu talebimizi yerine getireceğini söyledi, çok teşekkür ediyoruz. Toprak sahada ve sıcakta çalışmak çok zor oluyor." diye konuştu.

    Etiketler:
    hentbol, Şanlıurfa, Merve Akpınar
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