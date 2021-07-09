5 bonibonu üst üste koyan kişi Guinness rekoru kırdı

İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki inşaat mühendisi Will Cutbill, M&M's marka 5 bonibonu üst üste dizerek Guinness dünya rekoru kırdı.

CNN'e konuşan Cutbill, "Onlara 5 tane olduğunu söylediğimde şok oluyorlar. Beni yenmeye çalışıyorlar. Göründüğünden daha zor bir iş" dedi.

Cutbill'in bonibonları dizmeye çalıştığı anlar Guinness Rekorlar Kitabı'nın Instagram hesabından paylaşıldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Guinness World Records (@guinnessworldrecords)'in paylaştığı bir gönderi

Rekoru daha önce, 4 bonibonu üst üste dizen İtalyan Silvio Sabba kırmıştı.