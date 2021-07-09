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    Türkiye'de golf turnuvası düzenleyen ilk köy oldular: ‘Sırada köy olimpiyatları var’

    © İHA / HASAN DURNA - HÜSEYİN YILMAZ
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    Denizli’nin Eziler köyünde 7’den 70 ‘e herkes golf oynuyor. Mahallenin harman yerine kurulan golf sahasında, köy sakinleri kendi imkanlarıyla yaptıkları golf arabalarıyla geziyor. Köy sakinleri Türkiye’de ilk kez bir köyde düzenlenen golf turnuvasında kıyasıya yarışırken şalvarlı kadınların atışlarına alkış geldi.

    Denizli’nin Eziler köyüne beş yıl önce atanan beden eğitimi öğretmeni Suat Arı, Türkiye’de ilk kez bir köyde golf turnuvası düzenledi.

    Turnuvaya katılan 7’den 70’e herkes mahallenin harman yerinde kurulan golf sahasındaki deliklere atış yaptı.

    Kendi yaptıkları golf arabalarıyla golf sahası içinde gezen köy sakini şalvarlı kadınların golf çubuğuyla yaptığı atışlar izleyiciler tarafından  alkışlandı.

    Geride kalan beş yılda hiçbir sporcusu olmayan, hiçbir resmi spor müsabakasına katılmamış köyde golften, beyzbol’a, hokeyden, ragbiye az bilinen spor branşlarıyla ilgili takım kurduklarını ve birincilikler kazandıklarını anlatan beden eğitimi öğretmeni Suat Arı, “Yaklaşık beş yıldır burada görev yapmaktayım. 2016 yılında tayinim çıktığında karşılaştığım manzara karşısında şaşkınlık içerisindeydim. Neden? Çünkü 1939 yılından beri aralıksız eğitim veren bir kurum hiçbir şekilde resmi sportif müsabakalara katılmamış ve sıfır lisanslı sporcu sayısı. Bu manzara beni en başlarda korkuttu, ilk atandığım dönemlerde... Fakat daha sonra üniversite yıllarında hayalini kurduğum spor ile bir köyün kaderini değiştirmenin tam fırsatıydı aslında benim için. 2016 yılında kolları sıvadık. 13- 14 farklı branşta çeşitli etkinliklerde bulunduk. Bunlardan hokeyde, ragbiye, krikitte, beyzbola, boccede, dartta ve son olarak golfte birçok değişik başarılar yakaladık, sayısız kupalar şampiyonluklar yaşadık. Salonu olmayan bir köyün, Türkiye salon hokeyinde, salon hokeyi birinci liginde bir takımı var, şuanda hokey açık alan birinci ligindeyiz. Hem salonda hem açık alanda. Dediğim gibi yaklaşık 70 -80 yıldır sporun içinde olmamış bir köyden bahsediyoruz” dedi.

    Önce velileri ikna etti

    Beden eğitimi öğretmeni Arı, velilerle görüşmek için evlerine ve tarlalarına gittiğini anlattı

    “Birçok zorluklar yaşadık. Özellikle kız çocukları spora kazandırabilmek, köyde spor olgusunu oluşturabilmek, aydiyet duygusunu kazandırmak için velilerle gerek evlerinde, gerek tarlalarında yaptığımız görüşmeler vardı. O dönem biraz daha sıkıntılı dönemlerimizdi ama yaklaşık dört yılın sonunda geldiğimiz nokta azımsanmayacak kadar iyi bir süreçte. 2016 yılından önce hiçbir şekilde sporun içinde olmayan bir köy için ‘Spor köyü Eziler’, ‘Şalvarlı Şampiyonlar’, ‘Salonsuz şampiyonlar’ gibi çeşitli deyimler kullanıyorlar. Bunlar bizim için çok mutluluk verici bir şey. Bizim bir hayalimiz daha var. Eziler köyü olarak yapılamayacağını düşündüğümüz branşlarda etkinliklerde gerçekten bu sporların istendikten sonra yapılabileceğini göstermek istiyorduk. Hokeyde gösterdik, ragbide gösterdik. Krikette gösterdik son olarak bu yaptığımız etkinliklerde golf branşında gösterdik. Bu branşı yapabilmek için kesinlikle bir golf sahanızın veya golf arabanızın veya böyle bir malzeme açısından golf malzemelerinin olmasına gerek yok. Çünkü öğretmenlik hayatım boyunca hep böyle güvendiğim bir söz vardı, ‘Bir şeyi ne kadar bildiğin ne kadar istediğin önemlidir’ biz bu branşı yapmayı çok istiyorduk. Bu şekilde 7’den 70’e herkesi golf oynatarak çok güzel renkli özel görüntüler yakaladık. Bir hayalimize daha ulaştık” 

    Sırada köy olimpiyatları var

    Suat Arı, köyün katılmasını amaçladığı organizasyonlar olduğunu da söyledi

     “Büyük bir hayalimiz daha var. Kendi Eziler Köyümüzde oluşturduğumuz spor olgusunu çevre köylerde de oluşturup, bir köy olimpiyatları düzenlemek istiyorum. 7-8 ay sonra... Burada Gençlik Spor Bakanlığı'nın mutlaka desteği gerekli bana... Bu çalışmalar benim hem vizyonum açısından hem de yaptığımız etkinlikler açısından çok değerli, bana çok şey kattılar. Yaklaşık 6-7 ay daha devam edeceğiz çalışmalarımıza. Bizim amacımız Eziler köyünde golf branşının yapılabileceğini göstermek bu anlamda biraz daha yarışmacı ruhtan çıkartıp rekraratif amaçlı. Buraya gelen herkesin golf sopasıyla vuruş yapmasını istiyorum. Bu nedenle biraz daha yarışmacı ruhtan çıkartıp rekraratif amaçlı düzenledik. 7’den 70’e herkesin Denizli’den gelenlerin çevre ilçelerden gelenlerin katılımıyla gerçekleştiriyoruz turnuvamızı bu nedenle yaş sınırınız yok, cinsiyet ayrımı yok turnuvaya katılma ile ilgili hiçbir kısıtlama yok herkesin bu sporu yapmasını istiyoruz" 

    Biz yaşayamadık çocuklarımız yaşasın

    Kızı Ayşe Su’nun çim hokeyi takımında olduğunu, kendisinin de golfu çok sevdiğini anlatan iki çocuk annesi Döndü Güneş, ‘İki kızım var. Küçük kızım Ayşe Su çim hokeyinde, ben de golfu seviyorum. İsteyerek severek çocuklarıma destek olmaya çalışıyorum. Daha önce çocukluğumuzda biz yaşamadık, çocuklarımız yaşasın diye onlara destek oluyoruz. 2016 yılından bu yana Suat Hocanın sayesinde Allah razı olsun, çocuklarımızın elinden tuttu... Koyuna gidiyoruz, kekiğe gidiyoruz, tütün kırıyoruz, köy yerinde iyi bir şey oldu güzel bir duygu. Çocuğuma destek olduğum için çok mutluyum elinden tutan olduğu için seviniyorum. Uzakta bir delik var. Onun içine topu sopayla vuruyorsun, gönderiyorsun. Severek yapıyoruz" dedi.

    Önce hokey şimdi golf

    Mahalledeki iki yıldan bu yana hokey takımında müsabakalara çıktığını bir yıldan bu yana da golf oynadığını anlatan sporcu Nazlı Atik’te, ‘İki yıllık hokey oyuncusuyum. Bundan bir yıl öncesine kadar da golf sporuyla çalışmış bulunmaktayız. Bugün golf turnuvamızda on tane atış yaptım. Altı tanesi gol oldu, bunun yanı sırada hem hokeyi hem golfu çok seviyoruz. Bize öğrettiği sporlar için de Suat Arı hocamıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

    “Bu Köyde Herkes Sporcu”

    Beden Eğitimi öğretmeni Suat Arı, öğrencilerini yaygın yapılan sporların dışında hokey, ragbi ve beyzbol gibi az tanınmış spor dallarıyla da tanıştırıyor. Spor salonu olmayan 800 nüfuslu Eziler Köyü’nde yaşayanların neredeyse tamamını sporcu yapmak hedefiyle yola çıkan Suat Arı’nın öğrencileri ulusal pek çok başarıya da imza attı. Biri kız olmak üzere iki öğrencisi Hokey Milli Takımına seçildi. Başta çim hokeyi, ragbi olmak üzere Türkiye’de yaygın olmayan 14 farklı branşta öğrencilerine spor eğitimi veren Suat Arı, ailelerin de desteğini kazanarak okuldaki 120 öğrencinin tamamını lisanslı aktif birer sporcu haline getirmeyi ve Türkiye dereceleri kazandırmayı başardı.

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    Etiketler:
    Turnuva, Golf, Denizli
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