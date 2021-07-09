Avustralya'da toksik erkekliğe karşı oje sürme atölyesi

Avustralya’da bir atölyede erkek öğrenciler, toksik erkeklikle başa çıkma yöntemi birbirlerine oje sürüyor ve duygularını paylaşıyor.

Avustralya'da okul çağındaki erkek çocukların toksik erkekliğin ne olduğunu öğrenmesi için düzenlenen atölyede, ojenin sadece oje olarak görülmesi ve tırnak boyamanın feminenlik ile ilişkilendirilmesi gerekmediği öğütleniyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Reinventing Masculinity (@tomorrowman_au)'in paylaştığı bir gönderi

Genç ayrıca duygularını paylaşma konusunda da cesaretlendiriliyor. Tomorrow Man adlı atölyede eğitim verenlerden Josh, şu ifadeleri kullandı:

“Birçok güçlü ve sessiz görünümlü erkek, paylaşmak istediği şairane anıları paylaşmaktan alıkonuyor. Burada genç adamlara duyguları paylaşmanın ve göstermenin olağan ve doğru olduğunu gösterme fırsatımız oluyor.”

Çalışmaya katılanlar ayrıca iki hafta boyunca oje ile gezmeyi denemek konusunda cesaretlendiriliyor. Atölye bu çalışmalarla toplumsal cinsiyet algılarının etkilerini azaltmaya çalışıyor.