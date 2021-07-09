Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi

Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında koruma kararı aldırılan ancak bu karara uymayarak sosyal medya paylaşımlarına devam eden oyuncu Aygün Aydın'ın hakkında üç günlük zorlama hapsi verildi. Aygün Aydın, polis eşliğinde Bakırköy Kadın Cezaevi'ne götürüldü.

İş insanı Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla Sabancı'yı hedef almıştı. Bunun üzerine Hakan Sabancı, Aygün Aydın'a karşı kendisi ve ailesi hakkında konuşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma kararı aldırmıştı.

Hakan Sabancı'ya yönelik paylaşımlarına son vermesi gereken Aygün Aydın, önleyici tedbir kararına uymadı. Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın'a üç günlük zorlama hapsi verildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydın, İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından polis eşliğinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Hakan Sabancı ile 'ilişki yaşadığına inanmayanlara 'kızıp' yazışmalarını ifşa eden oyuncu Aydın, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Seninle tanışmamın yarattığı kaosla birlikte 81 ilden gelen maillerden sadece 1 haftada 6 bin 825 CV'yi okuyabildim ve bunlardan 4 bin 313 kişiye bu pandemi sürecinde istihdam sağladım. 324 iş birliği teklifinden şimdilik 157 tanesiyle anlaşarak 628 bin TL gelir elde ettim ve bu tutarla ailesinin maddi imkanı olmadığı için kitap alamayan 3 bin 140 öğrenciye test kitabı göndererek hayatlarına dokundum. Bir çok insanın hayatına daha da dokunmaya devam edeceğim çünkü daha okumam gereken binlerce mail var. Sen olmasaydın bunca şeyi başaramazdım

Ben tanışıklığımızdan alabileceğim en yüksek ruhsal verimi ve hazzı alıp amacıma ulaşarak doyuma ulaştım. Bence artık birbirimizin hayatındaki görev burada son bulmakta. Yaşamında mutluluklar dilerim. Umarım bir gün ömür boyu fiziksel mutluluktan çok daha ötesinin ne kadar kıymetli olduğunu sen de tadabilecek kadar olgunlaşırsın. Bir daha tanışıklık haricinde görüşmemek üzere hoşça kal."