Onur Yürüyüşü ve gökkuşağı renklerine getirilen yasağı, yan yana renkli posterlerle protesto ettiler

Türkiye'de faaliyet yapan 6 farklı sivil toplum kuruluşu, “Farklı renklerimizle bir araya gelmekten onur duyuyoruz. Birbirimize destek olduğumuzda gökkuşağı gibi rengarenk, eşit, özgür ve daha güçlüyüz” diyerek posterlerini billboardlarda buluşturdu.

Uluslararası Af Örgütü, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Eşit Haklar için İzleme Derneği, Green Peace, Hayata Destek, Change.org; İstanbul Bebek, İzmir ve Çeşme’de billboardları gökkuşağı renklerine boyadı.

2015’ten bu yana Türkiye’de Onur Yürüyüşlerinin özgür bir ortamda gerçekleştirilememesi ve gökkuşağı renklerine getirilen sansür, altı sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdi.

Kuruluşlar, mesajlarını kurumsal renkleri ve şu sloganlarla paylaştı:

Change.Org, “Değişim birlikte mümkün”

Hayata Destek, “Eşit bir dünya için hayata destek”

Uluslararası Af Örgütü, “Bütün insanlar özgür ve haklar bakımından eşit doğar”

Greenpeace, “Dünya için hep birlikte”

Eşit Haklar için İzleme Derneği “Ayrımcılığa göz yummayın”

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı “Şiddetten uzak eşit ve özgür bir yaşam için”

Kuruluşlar, yan yana dizili billboardlarda renkleriyle LGBTİ+ bayrağını oluşturarak, renklere uygulanan yasakları protesto ettiler.

Beyhan: Bizim için onurdur

T24'ün haberine göre Uluslararası Af Örgütü Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan altı kurumun altı renge boyadığı kampanya hakkında şunları söyledi:

“Her geçen gün LGBTİ+lara yönelik hedef göstermeler ve hukuksuz yasaklar artıyor. Türkiye’de gerçekleştirilen tüm onur yürüyüşleri barışçıl olarak gerçekleştirilmiş olmasına rağmen kamu otoritesi önce kamusal görünürlüğü azaltmak için onur yürüyüşlerini arka sokaklara itmeye çalıştı ardından tamamen yasaklamaya başladı. Ankara Valiliği hukuksuz bir şekilde uzunca süre tüm LGBTİ+ etkinliklerini yasakladı. Gökkuşağı bayrağının yanı sıra neredeyse renkli her şeye karşı yasaklama yoluna gidiliyor. Rengarenk boyanmış merdivenler griye boyanıyor, gökkuşağı bulunan ticari ürünlerin satışı engellenmeye çalışılıyor. Bu ortamda ayrımcılığa ve yasaklara karşı farklı alanlarda çalışan kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmak bizim için onurdur.”