Normalleşmeyle açılan ilk açık hava konseri Yıldız Tilbe ile başladı

Türkiye'de normalleşme süreci devam ederken ilk canlı konserler de başladı. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki Yıldız Tilbe konseri, müzik severlerin akınına uğradı. Saat 21.00'de başlayan konser için Tilbe hayranları, saatler öncesinden gelmeye başladı.

Konser öncesi, içeri girişlerde müzikseverlerin tek tek ateşleri ölçüldü. HES Kodunun sorulduğu konser öncesinde maskesi olmayanlar, ya da yanına yedek maske almak isteyenlere de maske dağıtıldı.

Konsere gelen bir kişi, "Güzel olur umarım. Biz de deşarj oluruz. Açık hava olacağı için çok tedirgin değilim ama konsere ihtiyacımız da vardı" diye konuştu. Tedbirleri değerlendiren bir başka vatandaş ise, "Bence güvenlik sistemi gayet uygun. Ateş ölçümü ve maske dağıtımı yapılıyor. Bu süreç içerisinde insanların eğlenmesinde herhangi bir sorun olacağını zannetmiyorum. Açık havada olması koronavirüs şartlarında daha uygun" şeklinde konuştu.

Uzun bir ayrılığın ardından hayranlarıyla buluşan Yıldız Tilbe, "Benim hiçbir yerim tutmuyor. Korona boyunca, Ay valla bak, şuralarım falan feci. Özlemişiz birbirimizi. Ne diyelim özletenlere şükürler olsun" dedi.