Çoban, sıcaktan baygınlık geçiren koyununu suyla ayıltmaya çalıştı

Malatya Doğanşehir'de çobanlık yapan Mustafa Karakaş'ın sıcak havanın etkisiyle baygınlık geçiren bir koyuna demlikle su içirdiği ve su içmek istediği kuyuya düşen bir başka koyunu kurtardığı ve anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.