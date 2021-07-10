Bilim Kurulu üyesi Prof. İlhan'dan gençlere çağrı: Evde kapalı kalmak istemiyorsanız bir an önce aşı olmanız gerek

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, gençlerin evde kapalı kalmamak, üniversite ile işlerine rahatla gidebilmeleri için bir an önce aşı olmaları gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Doğu ve Güneydoğu'da genç nüfusun fazla olması ve kulaktan kulağa bazı yanlış bilgilerin çok hızlı yayılması nedeniyle aşılama oranının düşük olduğunu söyledi.

İlhan, "Gençlerde algı 'Bana bir şey olmaz, hasta olsam da zaten kurtarırım' şeklinde ama öyle değil. Süreç içinde genç ölümlerin de olduğuna şahit olduk. Gençler kapalı olarak evde kaldıkları zamanı bir daha yaşamak istemiyorlarsa, işi olanlar işlerine gitmek istiyorsa üniversiteye gitmek istiyorlarsa bir an önce aşı olmaları gerekiyor" görüşünü dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirme Platformu’nda yer alan verilere göre, 18 yaş üstünde 1’inci doz aşısını yaptıranların oranı, yüzde 60’a ulaştı.

Prof. Dr. İlhan, Doğu ve Güneydoğu’da aşılama oranının düşük kalmasında genç nüfusun etkili olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Burada genç nüfusun çok olmasının etkili olduğunu düşünüyorum. Gençlerde algı ‘Bana bir şey olmaz, hasta olsam da zaten kurtarırım’ şeklinde ama öyle değil. Süreç içinde genç ölümlerin de olduğuna şahit olduk. Aşı olmayan genç, hastalığı evine götürdüğünde annesinin, babasının, büyüklerinin de hasta olmasına sebep olabiliyor. İşine, okuluna gidemiyor. Koronavirüsle mücadele için Türkiye’nin dört bir yanında toplumsal bağışıklığı yakalamamız gerekiyor. Sadece Ankara, İzmir, İstanbul’un, Kars’ın aşılanması yeterli değil. Tüm Türkiye’nin hedef nüfusunun yüzde 80’inin aşılanması gerekiyor ki ancak toplumsal bağışıklık olabilsin. Hiçbirimiz bir daha o kısıtlamaların çok olduğu, günlük 50 bin vakanın olduğu o dönemi yaşamak istemiyoruz. Bundan korunmak için şu yaz ayından geri kalan 3 aylık dönemi çok iyi değerlendirip, bir an önce 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın çift doz aşısını tamamlaması gerekiyor."

Prof. Dr. İlhan, gençlerin aşıya daha çok hevesli olması gerektiğini kaydederek, söyle konuştu: