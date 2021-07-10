Lenf kanserine yakalanan oyuncu Boğaç Aksoy'dan sevindiren haber

Bir süredir Lenf kanseri tedavisi gören Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu Boğaç Aksoy, tedavisiyle ilgili bilgi verdi. Aksoy, "Tedavimiz harika gidiyor arkadaşlar" dedi.

Oyuncu Boğaç Aksoy, sağlık durumuna ilişkin olarak Instgram'dan paylaşımda bulundu. Aksoy tedavisinin iyiye gittiğini belirterek, "İçindeki star ışığını keşfettiğini sanan adam. Aslında o hastalıkmış. Çok şükür iyiye gidiyoruz çoğu gitti azı kaldı" dedi.

Aksoy, bir takipçisinin 'Oyunculuk serüvenin devam edecek mi, tedavi ne kadar sürecek, kendini nasıl hissediyorsun, ümitsizliğe kapıldın mı?' sorusunu yanıtladı Genç oyuncu şunları söyledi:

Şaka mısın tabii ki devam edeceğim çok özledim. Bu hastalığı bir atlatayım ondan sonra güzel bir teklif gelirse setlerdeyiz inşallah. Şu anda ikinci kemoterapi bitti. 6 kilo alacağım toplamda Ağustos'un sonlarına doğru bitmiş olacak. Allah'ın izniyle, inşallah da setlere geri döneceğim. Dostlarım, sizlerin sevgisi sayesinde duaları sayesinde kendimi çok iyi hissediyorum. Bu dönemde böyle sizlerle etkileşim halinde olmak da beni ekstradan mutlu ediyor. Dostum hiç ümitsizliğe kapılmadım hastalığı araştırmadım bile… Daha önünde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var… O yüzden umurumda bile değil. Sadece kendime dikkat ediyorum.