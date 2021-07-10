İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyalar ihale ile satıldı: Kuyruk caddeye taştı

İstanbul Havalimanı'nda unutulan eşyalar 1 yıl depoda bekletildikten sonra ihale ile satıldı. Bu eşyaların satıldığı Avcılar'daki mağazanın önünde uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul Havalimanı’nda unutulan ve sahipleri tarafından alınmayan eşya ve bavullar THY'nin Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü kayıp eşya deposunda 1 yıl bekletildikten sonra açılan ilk ihalede açık arttırma ile satıldı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Aziz Korkmaz, ihale ile satın aldıkları kamyonlar dolusu koli ve bavulu Avcılar’daki deposuna indirerek tek tek sınıflandırdıkları eşyaları saat 10.00’dan itibaren satışa çıkaracaklarını duyurdu.

Marmara Caddesi’ndeki bir iş hanındaki mağazanın önünde başlayan kuyruk, caddeye taştı. Mağazanın açılacağı açıklanan saatten 2.5 saat önce kuyruğu girenler özellikle cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarla ilgilendi.

Kontrolleri yapılan, eksiklikleri giderilen cihazlar ikinci el piyasadan daha ucuza satışa çıkarılırken bunlar için belli döneme kadar garanti de verildiği ifade edildi.

'3’te 1 fiyatına satıyoruz'

Aziz Korkmaz, bu işi 1995’ten itibaren yaptıklarını, 14 yıldan bu yana Avcılar’da faaliyet gösterdiklerini belirtirken, “Bavuldan akla gelebilecek her şey çıkabiliyor. Bunları 3’te 1 fiyatına satıyoruz” dedi.