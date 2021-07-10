Arazide ölü bulunan yaşlı adamın vücudunda pençe ve diş izleri tespit edildi

Sivas'ın Divriği ilçesinde Hasan Ali Dalkıran, arazide ayı ininin önünde ölü bulundu. Dalkıran'ın, yapılan incelemede ayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Divriği ilçe merkezinde Kayacık Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Hasan Ali Dalkıran, araziye gezintiye çıktı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre öğlen saatlerinde yakınları, Dalkıran'ı ilçe yakınlarındaki arazide bir ayı ini önünde hareketsiz halde buldu.

Durum jandarmaya haber verildi. Olay yerine gönderilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dalkıran'ın öldüğü belirlendi. Dalkıran'ın vücudunda pençe ve diş izlerine rastlandı.

Çevresinde ise ayıya ait ayak izleri tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Dalkıran'ın cansız bedeni otopsi için Divriği Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.