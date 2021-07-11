İstanbul Kuzguncuk'ta denize giren bir kişi akıntıya kapılıp gözden kayboldu

Üsküdar Kuzguncuk sahilde serinlemek için denize giren bir kişi, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Üsküdar Kuzguncuk sahilde öğle saatlerinde 48 yaşındaki Ali Asaroğlu, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Asaroğlu, gözden kayboldu.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre şahsın akrabaları ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, arama çalışmalarına başladı.

Sahilde bulunan vatandaşlardan biri, “Orta kısımda gördüm. ‘İmdat’ dediğini duydum ama emin olamadım. İskelenin dibine kadar yüzerek geldi, yine ‘imdat’ dedi. Arkadaşlara ‘adam boğuluyor’ dedim. Ama dememe kalmadan dibine girdi” diye konuştu.

Denizde kaybolan Ali Asaroğlu’nu arama çalışmaları devam ediyor.