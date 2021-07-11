Malatya'da alevler arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Battalgazi ilçesine bağlı Karabağ Mahallesi Demirci Küme Evleri mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre yangına müdahale eden itfaiye ekibi, alevlerin arasında bir kaplumbağa olduğunu fark etti.

Ekipler, kaplumbağayı zarar görmeden bölgeden çıkardı.

Kaplumbağa daha sonra doğaya bırakıldı.