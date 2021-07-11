Balyozla parçaladığı taştan sıçrayan demir şah damarını kesti: 'Mucize oldu, yüzde 1 ihtimal gerçekleşti'

Osmaniye'den Ankara'ya çalışmak için gelen 20 yaşındaki Gökhan Toz, Gölbaşı ilçesindeki taş ocağında işbaşı yaptı. Gökhan Toz'un 1 Temmuz'da balyozla parçaladığı taştan fırlayan demir parçası boynuna isabet etti. Kanlar içinde kalan Toz, iş arkadaşları tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Gazi Üniversitesi Hastanesi Kalp-Damar Hastanesi’ne sevk edildi.

Yapılan tetkiklerde 1 santimlik demir parçasının Toz'un şah damarını kestiği belirlendi. Doktorların yaşama şansını az bulduğu Toz, ameliyata alındı. Gökhan Toz, 3 saat süren ameliyatla hayata tutundu

'Ya öleceğiz ya da çıkacağız dediğimi hatırlıyorum'

Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan Gökhan Toz, boynuna parça girdiğini hissettiğini o an nefesinin kesildiğini belirterek şunları söyledi:

"Soluksuz kaldım. Ölüm korkusu o an kan fışkırdığını gördüğüm için tabii ki de aklıma geldi. Çünkü ucu karanlık bir yol. Hastanede ameliyata alınacağım söylendiğinde hocamıza 'Yapacak bir şey yok, ne gerekiyorsa yapalım. Ya öleceğiz ya çıkacağız' dediğimi hatırlıyorum. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra babamla ilk konuşmamızda bana büyük bir şey atlattığımı söyledi. Doktorlar babama çok riskli bir ameliyata alındığımı ve 'Yüzde 1 ihtimal var, yaşarsa mucize olur, genel itibarıyla kurtulma ihtimali yok' demişler. Ama doktorumuz ameliyattan çıktıktan hemen sonra babam kapıda 'Hocam oğluma ne oldu' diye sorduğunda o da 'Mucize oldu, yüzde 1 ihtimal gerçekleşti' diye cevap vermiş."