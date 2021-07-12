Ayılar ilçe merkezine indi: Camın önüne gelip yiyecek istediler

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde boz ayılar, yiyecek arayışı için ilçe merkezine indi.

Sarıkamış Sarıçam ormanlarında yaşamlarını sürdüren boz ayılar, ormandan ilçe merkezine inerek karınlarını doyuruyor.

Hemen hemen her gün boz ayılarla karşılaşan Sarıkamışlılar ise bu duruma alışkın.

İlçe merkezine gelen boz ayı ailesi, çöp konteynırını devirerek çöplerden bulduğu yiyeceklerle karınlarını doyurdu.

Vatandaşlara aldırış etmeyen ayılar, karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana çekiliyor.