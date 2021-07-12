Otogarda ölü bulunan kişinin dövülüp taksiciler tarafından kaldırıma bırakıldığı ortaya çıkarıldı

Kütahya’da kaldırımda ölü bulunan ve iç kanamadan hayatını kaybettiği belirlenen kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara’nın alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldüğü ve taksiciler tarafından otogara bırakıldığı ortaya çıktı. Mekanın sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya Belediyesi Şehirler Arası Otogar kenarında, dün saat 04.30 sıralarında, kaldırımda hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cinayetle bağlantılı olduğu iddiasıyla eğlence mekanı sahibiyle çalışanlarının da aralarında bulunduğu B.Ç., S.M., H.E., S.E., H.Y. ve F.E. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik kameralarında, Kara’yı otogar kaldırımına bıraktığı görülen 2 taksi sürücüsü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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