Düğünde rastgele ateş açtı: 2 ölü, 8 yaralı

Balıkesir’de bir kişi sünnet düğünündekilere silahla ateş açtı. Olayda 3 yaşında bir kız çocuğu ile 31 yaşında bir kadın hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir kişinin, sünnet düğününe katılanlara silahla ateş etmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen S.A, Ganibey Caddesi'nde düzenlenen sünnet düğününe katılanlara tabancayla rastgele ateş açtı.

© İHA / MEHMET KALAY - MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ Ankara’da magandanın düğün konvoyunda havaya rastgele ateş ettiği anlar kamerada bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan K.D. (3), E.G (31), A.G, N.D, U.G, Y.T, P.D, Ş.G, D.D ve N.D. sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan 3 yaşındaki K.D ve E.G (31) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüpheli S.A. ile düğün sahipleri arasında husumet olduğu öne sürüldü.