Hint polisi: Yıldırım çarpması sonucu ölen 38 kişiden 11'i selfie çekmeye çalışıyordu

Hindistan polisi, ülkenin Rajasthan eyaletinde yıldırım çarpması nedeniyle 38 kişinin öldüğünü açıkladı.

Kıdemli polis memuru Anand Srivastava tarafından yapılan açıklamada, 12. yüzyıldan kalma kalenin yakınında gerçekleşen olaylarda, ölenlerin 11'inin selfie çekmeye çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı.

Srivastava, bölgedeki gök gürültülü fırtınalar ve muson yağmurları nedeniyle ayrı yıldırım çarpmalarında dokuz kişinin öldüğünü ve yaklaşık 20 kişinin de yaralandığını söyledi.

Selfie çekmeye çalışırken ölenlerin dışında kalanların ise Uttar Pradesh'te çalışan tarım işçileri olduğu belirtiliyor.

Hükümet yetkilisi Manoj Dixit, ölenlerin aileleri ve yaralananlar için tazminat ödeneceğini açıkladı.

Hindistan meteoroloji departmanı da, önümüzdeki iki gün içerisinde daha fazla yıldırım uyarısında bulundu.

Hindistan'ın haziran ayından eylül ayına kadar süren muson mevsiminde çok sayıda yıldırım çarpma olayı gerçekleşiyor. En son resmi rakamlara göre, 2019 yılında ülkede yıldırım düşmesi sonucu 2.900'den fazla kişi hayatını kaybetti.