Normalleşmeyle kurban pazarlığında tokalaşma devri geri geldi

Türkiye'nin farklı illerinden getirilen kurbanlıklar Eyüpsultan'da kurulan pazarda satışa sunuldu.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarlarda el sıkışma yerine sosyal mesafeli 'sopalı pazarlık' yapılıyordu. Normalleşmeyle el sıkışma geleneği geri döndü.

Kurbanlık satan Hüseyin Aslan, "Bizim dinimizde el sıkışmak var. Tabi ne kadar hijyenik onu bilemiyoruz. Ancak bu sene biz eskisi gibi el sıkışıyoruz. Bugün kurbanlıklar için 800 kilometre yol geldim çubukla el sıkışmak olmaz" dedi.

Kurban satıcısı Ömer Gül, "Geçen sene pandeminin ilk yılı olduğu için insanlarımız biraz daha dikkat ediyordu. Ancak insanların pandemiye alışmasıyla elle tokalaşma devam ediyor. Pazarlık ve tokalaşma kurban pazarının olmazsa olmazıdır. İnsanlar bu tokalaşmadan mutluluk duyuyor" diye konuştu.