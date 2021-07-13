Adana'da köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza

Adana’da bir kadın, evinin balkonunda köpeğine tekme ve yumrukla saldırdı. Çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği anların sosyal medyada yayınlanmasıyla valilik harekete geçti ve köpeğin sahibi hakkında inceleme başlatıldı. Kadına 11 bin 467 lira ceza kesildi.