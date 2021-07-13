Polise pompalı tüfekle ateş açtı, mermisi bitince kılıçla direndi

Bursa'da devriye gezen polis aracına bir kişi tarafından ateş açıldı. Polislerin takviye ekip çağırması üzerine bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Mermisi biten saldırgan polislere kılıçla direnirken yapılan operasyon sonucu şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede devriye görevinde bulunan polis aracına bir binanın 5'inci katında oturan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Halil Akça tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Silah sesi üzerine aracı durdun polisler, kendilerine ateş açıldığını belirleyince güvenli bölgeye geçip, takviye ekip istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından binanın bulunduğu cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, şüpheliye teslim olması konusunda çağrı yapıldı.

Akça, polisin ikna çabalarına rağmen sokağa ateş etmeye devam edince olay yerine Polis Özel Hareket ekipleri sevk edildi. Mermisi bitince evdeki kılıçla tehditlerini sürdüren Akça, eylemini 2 saat sürdürdü.

Çevresinde oturanlara zor anlar yaşatan şüphelinin etkisiz hale getirilmesi için Özel Harekat ekipleri operasyon başlattı. Çevredeki binalara nişancı polisler yerleştirilirken, bir ekip de koçbaşı ile binaya girdi.

İknacı polislerin dikkatini dağıttığı Akça, koçbaşı ile kıpıyı kırıp eve giren Özel Harekat ekibi tarafından etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan Akça'nın iki ablası ile birlikte yaşadığı, ancak olay sırasında evde yalnız olduğu belirlendi. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Akça'nın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.