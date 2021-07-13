Niğde'de 'Patates Kızartması Günü' kutlandı: Yaklaşık 2 ton kızartılmış patates dağıtıldı

En güzel kızartma taze “Niğde Patatesi”nden yapılır 🍟



Biz de kazanları aldık bugünü kızartma dağıtarak kutladık 😎



“Niğde Patatesi”nin lezzetini tüm Dünya duyacak 😋#DünyaPatatesKızartmasıGünü pic.twitter.com/g3J5ODZWsI