Antalya'da plajda bir kişi kuma ateş ederken görüntülendi

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde kimliği belirsiz kişi, elindeki tabancayı kuma doğru çevirip, ateş etti. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ateş eden şüpheli ve yanındaki 2 kişi, otomobille sahilden ayrıldı.