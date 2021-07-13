Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilinde 3 kişi sahilde ellerine aldıkları tabancayla oynamaya başladı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre gruptakilerden biri, tabancayı kuma doğru çevirip, tetiğe bastı. Tabancadan çıkan mermi, kuma isabet ederken, çevredekiler de panik yaşadı. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi, 'sahilde magandalar' diyerek tepki gösterdi.
Antalya'da plajda bir kişi kuma ateş ederken görüntülendi https://t.co/6ikSll94rX pic.twitter.com/gpDe6Kkbus— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 13, 2021
Çevredekilerin polise ihbar ettiği 3 kişi, daha sonra otomobille sahilden ayrıldı.
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