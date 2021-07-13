Temizlik görevlileri çürümüş erkek cesedi buldu

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka kısmında bulunan sokaktan geçen temizlik görevlileri ağaçlık alan içerisinde hareketsiz bir kişinin olduğunu görerek ihbarda bulundu.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Polisin yaptığı inceleme sonucu çürümeye başlayan erkek cesedinin kimliği belirlenemedi.

Polisin bölgede olay yeri inceleme çalışması yapmasının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ölen kişinin kimliği belirlenmeye çalışılırken, soruşturma devam ediyor.