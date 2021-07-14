Adıyaman'da restorasyonu tamamlanan bin 500 yıllık tarihi köprü sular altında kalacak

Kemer yapısı ve üst yapısı birbirinden farklı dönemlerde yapıldığı belirlenen ve yaklaşık bin 500 yıllık olan tarihi Altınlı Köprüsü'nün Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında restorasyonuna başlandı.

2019 yılında restorasyonu tamamlanan köprü, binlerce dekar alanı sulayacak olan Çetintepe Barajı'nın suları altında kalacak.

Halfeti ve Hasankeyf gibi sular altında kalacak tarihi köprü, yüzyıllar sonra yeniden gün yüzüne sağlam bir şekilde çıkabilmesi için restore edildi. Dört kemerden oluşan, 83 metre uzunluğundaki köprünün çeşitli dönemlerde kullanıldığı biliniyor.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Adıyaman-Göksu-Araban Projesi'nin ilk ve ana ünitesi konumundaki Çetintepe Barajı, Harmancık ve Çatboğazı Barajı ile birlikte Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsayan Araban Ovası, Yavuzeli Ovası, Besni Keysun ve Besni Kızılin ovalarında toplam 650 bin 102 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak. Gövde dolgu kısmı yüzde 93, genel olarak ise yüzde 78’i tamamlanan Çetintepe Barajı, 2022 yılında su tutmaya başlayacak.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, gelecek nesillere köprünün sağlam bir şekilde ulaşması için restore edildiğini belirterek, “Tarihi Altınlı Köprüsü, Çetintepe Baraj göleti sulama havzasında kalacağından dolayı Karayolları tarafından restorasyonu yapıldı. 100 yıl daha ayakta kalması için muhtemelen restore edildi. Baraj göletiyle bir tarih maalesef sular altında kalmış olacak” dedi.