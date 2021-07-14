İzmir'de fırında patlama

İzmir Konak'ta bir fırında patlamanın ardından çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesinde bulunan fırında patlamanın ardından küçük çaplı yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu. Fırındaki tüplerin patladığı ileri sürüldü.

Görgü tanıklarından Metin Yıldırım, patlama sesini duyduktan sonra olay yerine geldiklerini söyleyerek, "Hepimiz çok korktuk. Buraya geldiğimizde dükkanın camlarının patladığını gördük. İtfaiye ve polis ekiplerini çağırdık. Burada düğün vardı. Herkes çok korktu ve kaçtılar. Arabaların üzerine camlar geldi. Allah beterinden korusun" dedi.