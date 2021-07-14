Facebook, kullanıcıları gözetleyen 52 çalışanını işten attı

Facebook bünyesinde çalışan 52 kişi, kullanıcı verilerine erişimi kötüye kullanmaktan dolayı 2014 - 2015 yıllarında işten çıkarıldı.

🚨👏1st REVIEW: "The Ultimate Takedown"

"The kind of satisfaction you might get if you hired a private investigator to track a cheating spouse: It confirms your worst suspicions and then gives you all the dates and details..."https://t.co/s44cM9ToMR — Cecilia Kang (@ceciliakang) July 9, 2021

Telegraph’ın haberine göre erkek çalışanlar hoşlandıkları kadınların adreslerine, özel mesajlarına ve silinmiş fotoğraflarına ulaşabiliyordu. Aktarılan olayların birinde Facebook mühendisi, tatilde kavga ettiği kadını Facebook verileri üzerinden takip ederek daha sonra karşısına çıkıyor.

Yeni yazdıkları kitapta bu olayı ele alan Sheera Frankel ve Cecelia Kang, özel bilgilere erişimi suistimal eden çalışanların çoğunun erkek olduğunu ilgi duydukları kadınlara baktıklarını ve genelde iletişime geçmediklerini anlatıyor.

Olayın gerçekleştiği yıllarda Facebook’un güvenlik sorumlusu Alex Stamos, 52 kişi işten atılmış olsa da birçoğunun farkedilmemiş olabileceği konusunda uyardı.