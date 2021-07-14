Turizmde bayram yoğunluğu: Doluluk yüzde 100'e ulaştı

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından Antalya'da yoğunluk daha da arttı. Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kent, yabancı turistler kadar iç pazardan da talep görüyor.

Salgın tedbirleri kapsamında "sağlıklı ve güvenli" turizm sertifikasıyla hizmet sunulan bölgede, turistler deniz, kum ve güneşin keyfini yaşıyor.

Antalya'ya turist akını

Rusya, Almanya ve Orta Doğu başta olmak üzere farklı destinasyonlardan yoğun turistlerin geldiği kente, Türkiye'nin farklı bölgelerinden tatilciler de ilgi gösteriyor. Yaşanan yoğunluk salgın sürecince turizmcilere moral oldu.

9 Günlük bayram tatilinden önce Antalya'daki otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, turizmde bayram yoğunluğunu TRT Haber'e değerlendirdi.

Turgut, "18 aydan sonra ilk defa bölgemiz böyle bir yoğunluğa ulaştı. Vatandaşlarımız rezervasyonlarını rahatlıkla güvenilir kaynaklardan yapabilirler. Birkaç gün daha insanların vakti var ancak oteller neredeyse dolmak üzere. Rezervasyon yapmadan bölgeye gelmemelerinde fayda var" diyor.