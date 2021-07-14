Sosyal medya fenomeni Sofia Cheung, fotoğraf çektirmek isterken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Üç arkadaşı ile beraber Çin'in güneyindeki Hong Kong'ta bulunan Ha Pak Lai parkına giden Sofia Cheung, Instagram hesabı için fotoğraf çektirmek istedi.

NTV'nin aktardığı haberde, parkta bir şelalenin üst kısmına çıkan 32 yaşındaki fenomen dengesini kaybetti ve gölete düştü. Ağır yaralanan Sofia, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.