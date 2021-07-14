Edirne'de otomobilin, hafif ticari araca arkadan çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı. Kazada kurye olarak çalışan hafif ticari aracın sürücüsü, yerde yaralı olarak yatarken, olay yerine gelen mesai arkadaşına araçta bulunan paketlerin gideceği yeri tarif etti.

Edirne'de B.A. yönetimindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan H.T. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre kazada otomobil sürücüsü B.A. ve araçta bulunan iki kişi ile hafif ticari araç sürücüsü H.T. yaralandı.

Kazada kurye olarak çalışan H.T., yerde yaralı olarak yatarken, kendi sağlığını bir kenara bırakıp olay yerine gelen mesai arkadaşına araçta bulunan paketlerin gideceği yeri tarif etti.

Kazada yaralanan kurye yattığı yerden mesai arkadaşına araçta bulunan paketlerin gideceği yerleri tarif etti https://t.co/kEmNK9pAN5 pic.twitter.com/Ef5EHaoQGQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 14, 2021

Yaralılar haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.