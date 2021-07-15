Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların, Trabzon merkez ve doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de, sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.

© AA Meteoroloji’den İstanbul için sağanak yağış uyarısı , Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon merkez ve doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, sağanağa bağlı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.