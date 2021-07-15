Şarkıcı Şimal hastaneye kaldırıldı

3 aydır meme kanseri tedavisi gören ve bir süre önce kemoterapi tedavisi sonlanan Şimal, rahatsızlanarak Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bir süre önce kemoterapi tedavisi sonlanan Şimal, rahatsızlanarak Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bodrum ve Çeşme'de iki ayrı konser vermesi beklenen sanatçının aniden değerlerinin düşmesi üzerine müdahale edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, menajeri Esat Kaba, hastane doktorlarının Şimal'in sağlık durumunun stabil olduğunu ve bir süre dinlenmesi gerektiğini söylediğinin altını çizdi.

Şimal yaklaşık 3 aydır meme kanseri tedavisi görüyordu. Geçen hafta pet raporu temiz çıkan şarkıcı konserlerine Bursa ve Eskişehir'den başlamıştı.