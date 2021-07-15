Bilirkişi, senarist Bilal Babaoğlu'nu haklı buldu: 'Bal Kaymak filminde intihal var'

Senarist Bilal Babaoğlu, kendi yazdığı hikayenin izinsiz olarak Bal Kaymak isimli filmde kullanıldığı iddiasıyla, filmin yönetmeni Onur Tan'a maddi ve manevi tazminat talebiyle açtığı davada, bilirkişi tarafından haklı görüldü.

'Asi', 'Aşka Sürgün', 'Kertenkele' gibi dizilerin senaryosuna imza atan Bilal Babaoğlu, kendi yazdığı hikayenin izinsiz olarak 'Bal Kaymak' filminde kullanıldığını iddia ederek, yönetmen Onur Tan'a dava açtı. Mahkemeye rapor sunan bilirkişi, senarist Babaoğlu'nu haklı bularak, filmin hikayesinin birebir aynı olduğunu belirtti.

Babaoğlu'nun yarattığı karakterlerin, Bal Kaymak filmindeki karakterlerle benzerlik ve farklılıklarının neler olduğu, intihal yoluyla kullanılıp kullanılmadığının tespitine ilişkin alınan bilirkişi raporu İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce incelendi.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, her iki projenin ana karakterlerin hatta birinci yan karakterlerin de aynı olduğu ve küçük farklılıklar gösterdiği belirtilen raporda, "Farklılıklar intihal değerlendirmesini değiştirmemekle birlikte, yazar yorumundan, dizi film ile sinema filmi arasındaki farklılıktan doğmaktadır" denildi.

Raporda, "İki hikayedeki karakterler de aynı olmakla birlikte, farklılıklar daha çok yorumdan ve dizi filmle film arasındaki farklardan kaynaklanmaktadır" ifadelerine yer verildi ve hikayenin özgün olduğu vurgulandı.

Bilal Babaoğlu’nun sunmuş olduğu deliller ile davalı tarafın çekmiş olduğu Bal Kaymak isimli filmin hikayelerinin birebir aynı olduğu belirtilen raporda, Bilal Babaoğlu'nun eser sahibi olduğunu ispatlaması ve mahkemece hak ihlali kanaatine varılması durumunda, hikaye sahibinin telif bedeli talebinde bulunabileceği kaydedildi.

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan Bilal Babaoğlu'nun avukatı bilirkişi raporunu kabul ettiklerini belirtti.

Davalı avukatı ise bilirkişi raporunun çelişkili olduğunu öne sürerek, “Raporda eserin hem anonim olduğundan bahsedilmiş hem de özgün bir eser olduğu belirtilmiştir. Bu durumda intihal iddiasının varlığı kabul edilemez. İntihal iddiasının araştırılması açısından öncelikle bu itirazımızın değerlendirilmesi konusunda rapor alınmasını talep ediyoruz” dedi.

İntihal iddiasının değerlendirilmesi için dosyanın bilirkişi heyetine gönderilerek ek rapor istenilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.