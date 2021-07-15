Sivas’ta aniden çıkan hortum, işçileri vinçte yakaladı

Sivas’ta yapımı devam eden itfaiye binası şantiyesinde yaşanan olayda inşaat işçilerinin vinçte çalıştığı sırada aniden hortum çıktı.

Metrelerce uzunluktaki hortuma vinçte çalışırken yakalanan işçiler panik yaşadı.

İçlerinden birisi ise bu anları cep telefonu ile kayıt altına alırken diğer işçilerin yaşadığı panik görüntülere yansıdı.