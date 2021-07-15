Soylu: Coğrafyamız aşırı yağış sonucu oluşan toprağın yumuşamasıyla sele maalesef imkan tanıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sel ve heyelan bölgesinde yaptığı incelemelerle ilgili, "Coğrafyamız aşırı yağış sonucu oluşan toprağın yumuşamasıyla sele maalesef imkan tanıyor" görüşünü dile getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sel ve heyelana ilişkin, geçmişte aldıkları tedbirlerin ne kadar önleyici olduğunu gördüklerini belirterek, "Aynı tedbirleri artırarak devam ettirmekle mükellefiz." dedi.

Bakan Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Güneysu ilçesi ve bazı beldelerinde meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle incelemelerini sürdürdü.

Soylu, Güneysu ilçe merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, selin ve afetin ortaya koyduğu yaraları sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Aynı zamanda karşı karşıya kalınan durumla ilgili tespitleri sürdürdüklerini ifade eden Soylu, " 8 vatandaşımız kayıptı, 6 vatandaşımız vefat etti, rahmet diliyoruz. Biraz önce de bir vatandaşımızın cenaze törenine katıldık. Diğer vatandaşlarımıza da uğradık ve taziyelerimizi ilettik." diye konuştu.

Soylu, tüm kurumların Rize'de çalışmalarını birçok alanda sürdürdüğünü belirterek, tüm ekiplerin hem kapalı köy yollarını açmaya çalıştığını hem de kesilen suları tamir ederek vatandaşların evine su ulaştırmaya çalıştığını dile getirdi.

Bir iki yerde kısmi de olsa elektrik kesintisinin bulunduğunu aktaran Bakan Soylu, şunları kaydetti: