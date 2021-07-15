İstanbul'da binalara tırmanarak evlere giren hırsızlar yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda apartmanlarda pencereleri açık bırakılan dairelerin demir korkuluklarından tırmanarak giren şüphelilerin ilçede pek çok hırsızlık olayının da faili olduğu belirlendi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre zanlıların peşine düşen polis, hırsızların Bülbül Mahallesi Farabi Sokakta bulunan bir apart otelde kaldıklarını tespit etti. Hırsızları yakalamak için söz konusu otele baskın yapan emniyet güçleri, zanlılardan Bülent L.'yi otel merdivenlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Bu sırada zanlılardan Vedat Ç., polisi görünce otel merdivenlerinin penceresinden atladı. Pencereden otel dışına atlayan Vedat Ç., arka sokakta önlem alan polis ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Pencerelere tırmanma görüntüleri ortaya çıktı

Zanlılar ile ilgili yapılan detaylı araştırmalarda pek çok hırsızlık olayının da failleri oldukları anlaşıldı. Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği'ne götürüldü.

Öte yandan, hırsızların pencere korkuluklarından tırmanarak eve girmeye çalıştıkları anlar ve bina çevresindeki görüntüler çıkışı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde bir kişi pencere demirlerinden tırmanırken, diğer şüpheli ise bir süre çevrede gözcülük yaptıktan sonra o da aynı binaya girmek için tırmanıyor.