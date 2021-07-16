Niğde’de bir kaplumbağa hortumdan sızan suyla serinlerken görüntülendi

Niğde'de Derbent Mezarlığı'nda dolaşan kaplumbağa, serinlemek için su aradı.
Anadolu Ajansı muhabirinin görüntülediği kaplumbağa çimleri sulamada kullanılan hortumdan sızan suyu fark edince hortuma yöneldi.
Burada susuzluğunu gideren kaplumbağa, sızan suyun altında durarak bir süre serinledi.
Sıcaktan bunalan bir kaplumbağa, patlak hortumdan sızan suyla serinlerken görüntülendi https://t.co/qm0vLBFkrs pic.twitter.com/My8KJyAL4P— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 15, 2021
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